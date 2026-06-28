تيسمسيلت: تفكيك شبكة وحجز أكثر من 5 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المؤثرات العقلية. مع توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات ميدانية دقيقة حول نشاط مشبوه لعناصر الشبكة داخل الوسط الحضري. وبعد تحريات معمقة باشرتها الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة. تم تحديد هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم، ليتم توقيفهم تباعًا.

وأسفرت العملية عن حجز 5145 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين” بتركيز 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى استرجاع مركبة كانت تستغل في النشاط الإجرامي، وحجز ستة هواتف نقالة.

وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.