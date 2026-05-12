تيسمسيلت: تفكيك عصابة أحياء وتوقيف 4 أشخاص زرعوا الرعب وسط السكان

تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من وضع حد لنشاط عصابة أحياء تتكون من أربعة أشخاص، كانت تنشط بأحد أحياء مدينة تيسمسيلت وتسببت في نشر الرعب والإخلال بالأمن والسكينة العامة وسط السكان.

وجاءت هذه العملية عقب تلقي مصالح الشرطة بلاغا يفيد بنشوب شجار عنيف باستعمال أسلحة بيضاء داخل أحد الأحياء السكنية. ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين، وأدى إلى المساس بالنظام العام.

وفور تلقي البلاغ، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية تحت إشراف النيابة المختصة. حيث أسفرت الأبحاث المكثفة عن تحديد هوية المتورطين وتوقيف أربعة مشتبه فيهم. تبين أن أغلبهم من ذوي السوابق القضائية.

كما مكّنت العملية من حجز ثلاثة أسلحة بيضاء كانت تستعمل في هذا النشاط الإجرامي. في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الجريمة الحضرية وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم في حقهم وفقا للقانون.

