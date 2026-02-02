تيسمسيلت: تفكيك لغز سرقة مسكن وتوقيف المشتبه فيه

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بتيسمسيلت من توقيف شخص مشتبه فيه متورط في قضية سرقة من داخل مسكن. وذلك في ظرف وجيز بعد مباشرة التحريات.

وجاءت القضية إثر تلقي مصالح الأمن شكوى من الضحية بخصوص تعرض مسكن في طور الإنجاز لعملية سرقة استهدفت معدات ولوازم بناء. وعلى الفور، باشرت الضبطية القضائية التحقيق بعد إخطار النيابة المختصة، حيث تم فتح تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه.

ومواصلة للأبحاث الميدانية وتنشيط العمل الاستعلاماتي، تم تحديد مكان تواجد المعني وتوقيفه، مع استرجاع جزء من المسروقات. وقد حوّل المشتبه فيه إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وتندرج هذه العملية ضمن المساعي الدائمة لمصالح الشرطة الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

