تيسمسيلت.. توجيهات تربوية هامة لتلاميذ الأقسام النهائية استعدادا للامتحانات

نظّم الطاقم التربوي بولاية تيسمسيلت لقاءً توجيهيًّا لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية. خصّص لتقديم جملة من النصائح التربوية ومنهجية فعالة للمراجعة خلال الأيام القليلة المتبقية قبل الامتحانات.

وذلك في إطار مرافقة التلاميذ خلال المرحلة الحاسمة من الموسم الدراسي.

واحتضنت ثانوية 11 ديسمبر هذا اللقاء الذي شهد تفاعلا إيجابيا من طرف التلاميذ. إذ تم التركيز فيه على كيفية تنظيم الوقت وترتيب الأولويات.

إلى جانب اعتماد أساليب مراجعة تساعد على الفهم والاستيعاب، بدل الحفظ فقط. مع التأكيد على أهمية الجانب النفسي وضرورة التحلي بالثقة وتجنب الضغط والتوتر.

ويأتي هذا النشاط في سياق حرص الطاقم التربوي على دعم التلاميذ ومرافقتهم لتحقيق أفضل النتائج. خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية متمنين لهم التوفيق والنجاح.