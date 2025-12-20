تيسمسيلت.. توجيهات لإعادة تأهيل غابة العرعار وتحويلها إلى فضاء ترفيهي بسيدي الهواري

قام والي ولاية تيسمسيلت بزيارة ميدانية إلى الفضاء الطبيعي لغابة العرعار بمنطقة سيدي الهواري، حيث أسدى جملة من التوجيهات الهادفة إلى إعادة تأهيل هذا الفضاء الغابي ومنحه بعدًا ترفيهيًا وسياحيًا مستداما.

وأكد الوالي على ضرورة اعتماد مخطط تأهيل متكامل يمنح الطابع الجمالي والترفيهي المكانة الأساسية. من خلال إنجاز مرافق حيوية تشمل فضاءات لعب الأطفال، مضامير للمشي. وأماكن للراحة والاستجمام، إلى جانب مطعم ومقهى وملاعب رياضية. بما يجعل من الغابة متنفسًا طبيعياً ومقصداً مفضلاً للعائلات.

كما شدّد على أهمية الإسراع في إعداد دراسة لإنجاز مخيم شباني داخل هذا الفضاء الغابي. يضم قاعات متعددة الاستعمالات، مرافق للإيواء والإطعام. وفضاءات مهيأة للترفيه، في محيط بيئي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الخارجية. بما يساهم في تنشيط الحركة الشبابية وتعزيز التبادل بين شباب مختلف ولايات الوطن.

وفي سياق دعم الرياضة الجوارية وتوفير فضاءات ملائمة لممارسة النشاط البدني. أمر والي الولاية بإنجاز ملعبين رياضيين جواريين بكل من حي 900 سكن والقطب السكني بسيدي الهواري، لفائدة الشباب، قصد تمكينهم من ممارسة الرياضة في ظروف ملائمة. وتعزيز دور هذه المرافق في احتواء الشباب وتحفيزهم على تطوير قدراتهم الرياضية.