تيسمسيلت.. توزيع 400 طرد لفائدة العائلات المعوزة

شرع منذ يوم أمس في تيسمسيلت في توزيع 400 طرد غذائي لفائدة أسر معوزة ببلدية عاصمة الولاية .

هذه العملية المنظمة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الدينية والأوقاف والنشاط الاجتماعي والتضامن ومحسنين وتدوم أسبوع.

ستستهدف العائلات المعوزة التي تقطن بالأحياء القديمة والشعبية لعاصمة الولاية على غرار “عبد القادر بن تمار” و”شعباوي” و”حسان”.

وسيتم توزيع هذه الطرود الغذائية على مستوى مقر فرع المركز المذكور وذلك بحضور كل الشركاء و المحسنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العملية التضامنية التي أطلقها فرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت في إطار برنامج النشاط الثقافي بمناسبة شهر رمضان المعظم و التي تشمل كذلك برمجة عملية ختان جماعي لفائدة أطفال أيتام و منتمين لعائلات معوزة وفق ذات المسؤول.

كما برمجت بالمناسبة أيضا أنشطة ثقافية لفائدة الأشخاص المعوزين وكذا الأسر التي تتكفل بأطفال أيتام إلى جانب تنظيم حفل لتوزيع ألبسة عيد الفطر المبارك لفائدة الأطفال المنتمين لأسر معوزة.

و من جهة أخرى سيتم برمجة قريبا عملية ختان حوالي 100 طفل يتيم من عائلات معوزة بعاصمة الولاية و ذلك بمساهمة محسنين من المنطقة.