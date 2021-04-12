تيسمسيلت: توقيف إمرأة سرقت حقيبة بها مجوهرات

تمكّن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بولاية تيسمسيلت ، من توقيف إمرأة بسبب سرقة حقيبة يدوية بها مجوهرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد تسجيل حادثة سرقة بالسوق اليومي راحت ضحيتها إمرأة في العقد الثاني.

وبعد فتح تحقيق في القضية وتكثيف عملية البحث والتحري، تم تحديد هوية المتورط، وهي إمراة كانت تستغل ضحاياها على مستوى المحلات بالسوق اليومي.

وأوضح البيان، أنه تم توقيف المتورطة واسترجاع المسروقات المتمثلة في مجوهرات من المعدن الأصفر والأبيض و هاتف نقال.

وبعد إتمام التحقيق في القضية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيها وتقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.