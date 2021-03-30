تيسمسيلت: توقيف المشتبه فيهما في قتل أربعيني بغابة سيدي بتمرة

تمكن أفراد الدرك الوطني في ظرف قياسي من توقيف المشتبه فيهما في قتل أربعيني بغابة سيدي بتمرة في تيسمسيلت.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية والمسمى ( ق ع) البالغ من العمر 43 سنة عثر عليه ميت بغابة سيدي بتمرة.

أين أسفرت التحريات من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المسمى(ح م) البالغ 22 سنة ليعترف هذا الاخير بالجرم المنسوب له.

كما تم توقيف مشتبه فيه ثان وبتعلق الامر بالمسمى ( ر أ) البالغ من العمر 20 بجنحة عدم التبليغ عن جناية.

في انتظار تقديم المعنيين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.