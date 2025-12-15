تيسمسيلت: توقيف شبكة إجرامية وحجز مؤثرات عقلية ومخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI). التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالمخدرات.

وأسفرت العملية، المنفذة خلال الأسبوع المنصرم تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف سبعة أشخاص. مع ضبط 440 قرصًا من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي، وصفيحتين من المخدرات بوزن إجمالي قدره 214 غرامًا. إضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) بوزن 44 غرامًا.

وجاءت هذه العملية عقب تحريات ميدانية دقيقة مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم على متن مركبة. حيث عثر بحوزته على كمية من المخدرات الصلبة، ليتم بعدها توسيع التحقيق الذي قاد إلى مداهمة مسكنه وضبط باقي المحجوزات. إلى جانب استرجاع مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية يُشتبه في كونه من عائدات الترويج.

كما أسفرت العملية عن توقيف باقي عناصر الشبكة، البالغ عددهم ستة (06) أشخاص. مع حجز مركبتين كانتا تُستعملان في نقل وترويج السموم.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

