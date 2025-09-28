تيسمسيلت: توقيف شخصين متورطين في السرقة بالعنف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بتيسمسيلت، من توقيف شخصين تورطا في قضية سرقة بالعنف استهدفت أحد المواطنين، مع استرجاع الهاتف النقال محل الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المصالح الأمنية شكوى من الضحية، الذي تعرض لاعتداء وسرقة هاتفه النقال من نوع “آيفون” على مستوى أحد أحياء المدينة. وبعد إخطار النيابة المحلية، باشرت الفرق المختصة تحرياتها معتمدة على تقنيات الاستعلام والأدلة العلمية. ما أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الأول.

وبعد توقيفه وإخضاعه للتفتيش، تم العثور بحوزته على الهاتف المسروق، ليتم تحويله إلى المصلحة المختصة لمواصلة التحقيق. وبفضل تكثيف عمليات البحث، تم تحديد هوية شريك ثان في القضية، حيث نجحت عناصر الأمن الحضري الخامس في توقيفه في ظرف قياسي، وتحويله هو الآخر للتحقيق.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة للفصل في القضية.

هذه العملية تندرج ضمن الجهود المستمرة لأمن ولاية تيسمسيلت في مواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.