تيسمسيلت: توقيف شخص بتهمة تدنيس المصحف وممارسة السحر والشعوذة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بامن خميستي في تيسمسيلت من توقيف شخص في الستينيات من العمر. على خلفية تورطه في قضية تدنيس المصحف الشريف وممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وحسب مصادر النهار اونلاين العملية مكنت من حجز مصحف مدنس، كتب تحتوي على جداول والقيام بأعمال الشعوذة. قصاصات بها طلاسم، عقاقير وبعض المواد، بيض وشموع. صورة فوتوغرافية لشخص مجهول الهوية. مبلغ مالي قدر بأكثر من 16000دج من عائدات ممارسة الشعوذة.

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أوقفت مصالح أمن دائرة بوعلام بالبيض، بالتنسيق مع العناصر المتنقلة للشرطة القضائية شخص يبلغ 58 سنة ببلدية سيدي عمر بتهمة تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة وحيازة فديوهات خليعة.

وحسب البيان فإن حيثيات القضية تعود إلى تحصل ذات المصالح الأمنية على معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يمارس السحر والشعوذة على مستوى منزل يستأجره.

وبعد عملية التفتيش حسب الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض تم حجز مجموعة من الأغراض المستعملة في الشعوذة من بينها مصحف مدنس، كتاب مستعمل في السحر والشعوذة، بعض الجداول والطلاسم، الأحراز والصور بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المضغوطة احدها يحتوي على طلاسم وجداول.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورط تم انجاز ملف قضائي بتهمة تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة وحيازة فديوهات خليعة أين تم ايداعه الحبس.

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تمكنت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو بولاية غليزان من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره تورط في قضية ممارسة السحر والشعوذة.

وتمت العملية إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة. على مستوى منزله الكائن بإحدى الأحياء الشعبية.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة وادي ارهيو تم تفتيش مسكنه. ليتم العثور على مجموعة من الكتب تستعمل في عملية الشعوذة. كما تم العثور على كتب قرآنية ممزقة، جداول وطقوس، يالإضافة كذلك إلى مجموعة من الصور خاصة بالجنسين. وعض الأغراض والأشياء تستعمل في عملية السحر والشعوذة.

كما تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوف أمام العدالة.