تيسمسيلت: توقيف شخص وحجز أزيد من 170 وحدة مشروبات كحولية موجهة للترويج

تمكن فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث لتيسمسيلت من توقيف ثلاثيني، وحجز أكثر من 170 وحدة مشروبات كحولية موجهة للترويج.

وشهدت مصالح أمن تيسمسيلت نشاطا مكثفا بالفترة الأخيرة، حيث تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة أفراد مكونة من 5 أفراد.

وكان الموقوفون يقومون بترويج الأقراص المهلوسة في الوسط الحضري، مع حجز 72 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات البيع.

كما تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI من حجز 394 وحدة من المشروبات الكحولية خلال عمليتين مع سلاح أبيض محضور.

وقام أمن دائرة ثنية الحد، التابع لذات الولاية، بحر الأسبوع الماضي بحجز 3200 وحدة من المشروبات الكحولية.