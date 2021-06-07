تيسمسيلت: توقيف عشريني متورط في قضية السطو على مسكن

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع شخص يبلغ من العمر 20 سنة متورط في قضية السرقة من داخل مسكن.

وفور إبلاغ الضحية لمصالح أمن الولاية عبر الرقم الأخضر 1548 تنقل عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع لمسكن الضحية، أين تمكنوا من توقيف المشتبه فيه وبحوزته سلاح أبيض، وقطعة من المخدرات يقدر وزنها 0.63 غ ومجموعة من المسروقات تمثلت في قطع من المعدن الأصفر وثلاثة هواتف نقالة، ومبلغ مالي قدره 4550 دج.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.