تيسمسيلت: توقيف 05 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة البحث والتحري (BRI) تيسمسيلت ، من وضع حد لنشاط 05 أشخاص يتاجرون في الأقراص المهلوسة.

وتتراوح أعمار الموقوفين في الثلاثنيات والأربعينيات من العمر، حيث تورطوا في قضية حيازة مؤثرات عقلية.

وأفاد بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بكميات معتبرة.

وبعد عملية المراقبة والتتبع تم توقيف المشتبه فيه رفقة شركائه، وحجز 566 قرص من نوع بريغابالين (BRIGABALINE).

وكانت الأقراص المهلوسة مخبأة داخل كيس بلاستيكي، ومبلغ مالي قدره 30600 دج من عائدات ترويج هذه السموم .

وقامت مصالح الأمن بإنجاز ملف قضائي ضدهم، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.