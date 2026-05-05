تيسمسيلت.. جريحان في اصطدام شاحنة بسيارة في أولاد بسام 

شهد مدخل بلدية أولاد بسام حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة محملة بقارورات غاز البوتان فارغة بسيارة من نوع هليكس. ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية في الوقت المناسب. لإسعاف المصابَين بعين المكان قبل تحويلهما على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

في وقت تتجدد فيه الدعوة إلى ضرورة التحلي بالحيطة واحترام قواعد السلامة المرورية.