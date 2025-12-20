تيسمسيلت.. جريحان في انحراف وانقلاب سيارة ببرج بونعامة

سجلت مساء اليوم حادثة مرور بدوار بلكانون ببلدية ودائرة برج بونعامة تمثلت في انحراف وانقلاب سيارة ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الثانوية لبرج بونعامة، في حدود الساعة 14:47، حيث تم إسعاف الضحيتين ميدانيا قبل نقلهما إلى مستشفى برج بونعامة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا السياق، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، خاصة تخفيض السرعة وتوخي الحيطة والحذر، تفاديًا لحوادث الانحراف أو انقلاب المركبات، لا سيما في ظل الظروف التي قد تؤدي إلى انزلاق الطريق.

كما ذكرت ذات المصالح بأن رقم النجدة 14 يبقى في خدمة المواطنين على مدار الساعة، مؤكدة أن سلامة المواطنين تظل أولوية قصوى.