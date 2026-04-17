تيسمسيلت.. جريح في انقلاب سيارة بالعاصم

شهدت دائرة عماري حادث مرور خطير تمثل في انقلاب سيارة بدوار أولاد ميمون التابع لبلدية المعاصم ما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية بعماري بسرعة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية في عين المكان قبل نقله على جناح السرعة إلى عيادة لرجام لتلقي العلاج اللازم.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة في الطرقات التي تشهد مثل هذه الحوادث بشكل متكرر.