تيسمسيلت: جريمة قتل راح ضحيتها خمسيني 

شهدت بلدية تيسمسيلت جريمة قتل راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 57 سنة على يد ستيني بواسطة طلقة نارية من بندقية صيد على مستوى البطن. حيث أن الجاني والضحية تربطهما علاقة قرابة .

وعلى اثر ذلك تم تحويل الضحية في حالة مأساوية الى المؤسسة الاستشفائية بعاصمة الولاية أين لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بإصابته.

في حين سلّم الجاني نفسه لمصالح الدرك الوطني معترفا بجريمته . ليتم على اثر ذلك فتح تحقيق في القضية لكشف ملابسات واسباب الواقعة.