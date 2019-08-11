تيسمسيلت.. جفاف شبكة ماء الحنفية أول أيام العيد !

عانت المئات من العائلات في ولاية تيسمسيلت صبيحة يوم عيد الأضحى الأول من غياب الخدمة المدفوعة للمياه.

عشرات الأحياء كـ “محمد شعباوي” و” الحرية “و” المرجة ” بمدينة تيسمسيلت و”حي السلام” بالعيون و” 150 مسكن ” و ” 126 مسكن ” بثنية الحد.

وحي ” 410 ” بخميستي وأحياء أخرى في بلديات غرب الولاية وشرقها وجنوبها.

اين وجد الزبائن أنفسهم مضطرين عشية العيد إلى كراء صهاريج المياه المنقولة والاعتماد على المصادرالطبيعية نتيجة تذبذب التدفق وانقطاعه.

وكانت الشركة المسؤولة عن تسيير المياه قد نشرت تطمينات لضمان التزود بالمياه بمناسبة عيد الأضحى.

غير أن الرياح جرت بعكس ما إشتهته الجزائرية للمياه وصنعت هالة شعبية كبيرة من الاستياء والغضب .