تيسمسيلت.. حادث مرور يخلف مقتل إمرأة و5 جرحى في خميستي

لقيت إمرة تبلغ من العمر 65 سنة حتفها في حادث مرور وقع ببلدية خميستي في ولاية تيسمسيلت.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 14 رابط بين بلدية لعيون وبلدية ثنية الحد في المكان المسمى عين العباد.

كما خلف الحادث الذي جرى بين سيارتين نفعيتين واصابة خمسة اشخاص اربع من جنس ذكر وانثى.

وعلى اثر النداء سارعت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية خميستي الى عين المكان من اجل انقاذ واسعاف الضحايا.

لهم الاسعافات الاولية ونقلوا على جناح السرعة الى الاستعجالات الطبية لبلدية لعيون لتلقي باقي العلاج.