تيسمسيلت.. حبس الناشط الحقوقي “بومظل” لإنتقاده رئيسة بلدية العيون

أدانت محكمة ثنية الحد، ولاية تيسمسيلت، أمس الأحد، في جلسة علنية شابًا ثلاثينيًا يدعى مصطفى طيلبة بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا.

وهذا عن تدوينات نشرها على حسابه في منصة “فيس بوك” إنتقد فيها سياسة رئيسة بلدية العيون في توزيع الحصص السكنية.

وتابعته النيابة بجنحة إهانة هيئة نظامية، حيث فصلت الهيئة القضائية بتسليط أقصى عقوبة دون إلتماس شفعة التخفيف لحسن السيرة أو براءة لائحة سوابقه العدلية من أحكام جزائية.

وأمرت الهيئة لحظة النطق بالحكم بإعتقاله وتحويله إلى السجن تنفيذًا لأمر الإيداع.

وإستقبل ذيوع خبره الشارع المحلي بدعوات لإعادة النظر في حبسه تقديرًا إلى حجم القضية وما عرف عن مصطفى “بومظل” من نضال وإخلاص لقضايا المجتمع المتعلقة بمساعي الدولة في فك العزلة عن المناطق المحرومة في ولاية تيسمسيلت وغيرها من قضايا الرأي العام.