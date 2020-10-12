تيسمسيلت: حجز أزيد من قنطاري سمك فاسد

تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، بتيسمسيلت من حجز أكثر من قنطارين من مادة السمك غير صالحة للإستهلاك البشري .

وحسب بيان ذات الجهة الأمنية، اليوم الاثنين، فقد كان المخالف يقوم بعرض و بيع السمك على متن مركبة.

وأشار أن الشخص المخالف لم يكن يمتلك الشهادة الطبية ولا الإعتماد الطبي للمركبة ولا السجل التجاري المخول لممارسة هذا النشاط.

وقد تم حجز الكمية بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري التابع للجنة النظافة لبلدية تيسمسيلت والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة.

وأكد كل من الطبيب البيطري التابع للجنة النظافة لبلدية تيسمسيلت والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة أن السمك غير صالح للإستهلاك.

وأفادت ذات الجهة الأمنية أنه تم إتلاف الكمية المحجوزة على مستوى مركز الردم في ولاية تيسمسيلت.