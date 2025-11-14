تيسمسيلت: حجز أزيد من 4 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة 

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث، بالتنسيق مع شرطة البيئة والعمران والمصلحة الولائية للشرطة العامة، بتيسمسيلت، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري قُدّرت بـ 460 كيلوغراماً.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات دقيقة حول نشاط أحد الأشخاص في بيع لحوم بيضاء فاسدة داخل مذبح غير شرعي. وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تم توقيف المشتبه فيه على متن شاحنة صغيرة. حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 125 كيلوغراماً من اللحوم البيضاء الفاسدة داخل الصندوق الخلفي للمركبة.

وبعد تدخل الطبيب البيطري التابع للهيكل البلدي لحفظ الصحة، تبيّن أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك. بسبب انعدام الشهادة الصحية وغياب شروط الحفظ والنظافة. على إثر ذلك، تم حجز الكمية وتحويل المشتبه فيه إلى المصالح الأمنية المختصة، مع إخطار النيابة.

وأسفرت التحريات اللاحقة عن اكتشاف استغلال المشتبه فيه لمستودع بمسكنه كمذبح غير شرعي. وبعد تفتيشه بالتنسيق مع النيابة والمصالح المعنية. تم حجز 335 كيلوغراماً إضافياً من اللحوم والأحشاء الفاسدة كانت مهيأة للتوزيع. إلى جانب معدات تُستعمل في هذا النشاط غير القانوني.

وقد تم إتلاف كامل الكمية المحجوزة المقدرة إجمالاً بـ 460 كيلوغراماً من اللحوم البيضاء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك. وفق الإجراءات المعمول بها على مستوى مركز الردم التقني بتيسمسيلت.

وتؤكد مصالح أمن ولاية تيسمسيلت أن جهودها متواصلة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء. لتكثيف الحملات التحسيسية والرقابية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك.