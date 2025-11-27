تيسمسيلت: حجز أكثر من 18 قنطارًا من الدجاج الفاسد وتوقيف المتورطين

تمكّنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في فرقة شرطة البيئة والعمران التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي. وبالاشتراك مع عناصر الأمن الحضري الثالث والمصلحة الولائية للشرطة العامة. من إحباط عملية غير قانونية لتسويق لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، بلغت كميتها الإجمالية 1820 كلغ.

وجاءت العملية إثر استغلال مصالح الأمن لمعلومات دقيقة تفيد بقيام شخصين بنقل وبيع لحوم دجاج فاسدة. وبعد وضع خطة محكمة ومباشرة تحريات ميدانية. تم توقيف أحد المشتبه فيهما على متن شاحنة صغيرة. وسمحت عملية التفتيش بضبط 720 كلغ من اللحوم البيضاء داخل الصندوق الخلفي للمركبة. كانت موضبة داخل صناديق بلاستيكية دون توفر الشهادة الصحية المطلوبة، مع انعدام الاعتماد الصحي للمركبة.

وبعد المعاينة البيطرية، تبيّن أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجزها واستدعاء المشتبه فيه واستكمال الإجراءات القانونية مع تبليغ النيابة المختصة.

كما أسفرت مواصلة التحقيق عن تحديد مكان غرفة تبريد غير مصرح بها كان يستغلها المشتبه فيهما لتخزين اللحوم بشكل غير قانوني. وبعد تفتيش المسكن الذي يحتوي على الغرفة، تم ضبط 1100 كلغ إضافية من لحوم الدجاج الفاسدة، ليُصار إلى حجزها وإتلافها وفق الإجراءات المعمول بها على مستوى مركز الردم التقني بتيسمسيلت.

وتؤكد مصالح الأمن الولائي استمرار جهودها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لمكافحة كل الممارسات التي تهدد صحة المستهلك. عبر تكثيف العمليات الرقابية والتحسيسية حمايةً للصحة العامة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور