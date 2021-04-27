تيسمسيلت: حجز وإتلاف مشروبات “شاربات” غير صالحة للإستهلاك

قامت قوات الشرطة بأمن دائرة خميستي بولاية تيسمسيلت ، من توقيف مركبة نفعية بها مشروبات وعصائر.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم مراقبة وتفتيش المركبة، أين عثر في صندوقها الخلفي منتوج مشروبات منزلية الصنع”الشاربات”.

وكانت المشروبات معبأة داخل 06 دلاء بلاستكية سعة 25 لتر، موجهة للبيع بالتجزئة قصد الإستهلاك البشري.

المشروبات المنزلية الصنع (شربات) بسعة إجمالية 150 لتر غير محترم بشأنها شروط الحفظ، النقل والوسم مجهولة المصدر.

والتي أصبحت غير صالحة للإستهلاك لعدم إحترام شروط النظافة اللازمة.

وأضاف البيان، أنه تم إستيفاءا الإجراءات القانونية، وإتلاف الكمية المحجوزة بحضور المخالف وإنجاز ملف قضائي ضده.