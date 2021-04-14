تيسمسيلت: حجز 1500 لتر من زيت المائدة و4334 كلغ من السكر

تمكنت مصالح أمن دائرة خميستي بولاية تيسمسيلت، من حجز كمية معتبرة من مواد غذائية واسعة الإستهلاك “زيت المائدة + سكر”.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود كمية معتبرة من المواد الغذائية مخزنة.

ووجدت المواد الغذائية، “زيت المائدة + سكر” على مستوى مخزن متصل بمنزل صاحب محل تجاري مخبأة قصد المضاربة.

وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة تم مداهمة المكان وحجز كمية معتبرة من مادة الزيت النباتي من نوع إليو ولابال قدرت بمجموع 1068 قارورة، أي ما يعادل 1500 لتر.

حيث تم حجز 432 قارورة سعة 02 لتر من نوع إليو، و580 قارورة سعة 01 لتر من نوع إليو.

بالإضافة إلى حجز 56 قارورة سعة 01 لتـر من نوع لابل، وحجز 4334 كلغ من السكر.