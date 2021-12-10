تيسمسيلت: حجز 4440 وحدة من المشروبات الكحولية

الشلف: توقيف شخصين وحجز 17 صفيحة مخدرات في تنس

كما تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، في وقت سابق من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 34 سنة.

وينشط الموقوفين، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف.

وتمت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم توقيف الشتبه فيهما ببلدية تنس وضبط بحوزتهما على 1650 غرام من الكيف المعالج.

وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إنجاز ملف جزائي في حقهما.

ويتابع المعنيين، عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية.

توقيف مُروج مخدرات في الشلف ينشط ضمن شبكة إجرامية

كما تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية. وتختص هذه الشبكة الإجرامية، في نقل وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر دوائر و بلديات الولاية. وتمت عملية التوقيف، حسب مصادر النهار أونلاين، إستغلالا لمعلومات مفادها وجود مجموعة أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات على مستوى أحياء وشوارع مدينة تنس بالشلف. وبعد تدخل عناصر الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته 985 غ من الكيف المعالج.