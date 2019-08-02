تيسمسيلت.. حريق غابة “السحانين” يلتهم أزيد من 15 هكتارا من الاشجار

أدى حريق اندلع أمس الخميس بغابة “السحانين” ببلدية لرجام في تيسمسيلت إلى إتلاف أزيد من 15 هكتارا من الأشجار الغابية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بأن هذا الحريق قد أتى على أشجار الصنوبر الحلبي والعرعار والكاليبتوس .

وقد تمكن أعوان الحماية المدنية مدعومين بعناصر من محافظة الغابات من إخماده صبيحة اليوم الجمعة مما سمح بإنقاذ مساحات شاسعة من الغابة المذكورة التي تقع بمنطقة جبلية تمتاز بتضاريس وعرة .

وتم تجنيد لإطفاء الحريق الذي تبقى اسباب نشوبه مجهولة أزيد من 50 عون من الحماية المدنية ومحافظة الغابات وشاحنتي إطفاء وأربع سيارات رباعية الدفع ذات صهريج للتدخل في الأماكن الوعرة إضافة إلى الاستعانة بالرتل المتنقل للحماية المدنية ببلدية سيدي سليمان.