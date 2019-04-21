تيسمسيلت .. حريق يُتلف وثائق إدارية بالتزامن مع مباشرة تحقيقات في بلدية العيون !

أفسدت نيران هاجمت ظهر اليوم الأحد 21 أفريل 2019 مخزن حظيرة بلدية العيون مستندات رسمية محفوظة لم تخلِف أثرا لها.

وأتى الحريق على أجهزة كهربائية مكتبية، تأخرت وحدة خميستي الثانوية للحماية المدنية في الحيلولة من أن تصلها ألسنته .

وشكك مواطنون في أن يكون الحريق بريئا، دون تعمد جهة تسهيل مهمته في الوقت الذي تدفع مصالح الولاية بلجنة تفتيش للبلدية لتقصي دعوى أعضاء المجلس المتعلقة بالفساد والإكراه في تعطيل مداولات المجلس وإساءة تطبيق تشريعات الجماعات المحلية.

وكان أعضاء مجلس العيون قد اجتمعوا يوم 15 افريل 2019 مع رئيسة دائرة خميستي، لمناقشة هذا الملف دون أن يسفر اللقاء عن حل للأزمة.

إلى غاية عقد اجتماع بتاريخ 17 أفريل 2019 ترأسه أمين عام الولاية تم الاتفاق فيه على تقييد الجرائم المنسوبة للبلدية بمحاضر تفتيش.

ولما كان الحريق اول المستقبلين للّجنة صار التحقيق مزدوج المهام، أولها التنقيب عن الفساد وثانيها البحث عن شرارة في حالة فرار ترتدي قفازا و “كاغول”.