تيسمسيلت.. خرجة ميدانية لتحديد معالم مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير ببلدية ثنية الحد

في إطار تجسيد التعليمات المسداة الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الهياكل الاستشفائية بولاية تيسمسيلت، تم تنظيم خرجة ميدانية ببلدية ثنية الحد من أجل تحديد معالم مشروع إنجاز مستشفى بسعة 120 سريرًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب الاجتماع الذي ترأسه والي ولاية تيسمسيلت بوزايد فتحي بتاريخ 18 ديسمبر 2025، والذي خُصص لدراسة مخططات الهندسة المعمارية الخاصة بالمشروع، حيث تم خلاله التطرق إلى مختلف الجوانب التقنية، مع عرض مفصل لمخططات الدراسة المُعدة من طرف مكتب الدراسات.

وقد شدد والي الولاية خلال الاجتماع على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية والتقنية، قصد الانطلاق في إنجاز المشروع في أقرب الآجال الممكنة، بما يضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين الصحية وتحسين التكفل الطبي بالمنطقة.

وتنفيذا للتعليمات المسداة، قامت يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 لجنة متعددة الأطراف تضم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثنية الحد، مدير مستشفى ثنية الحد، ممثلين عن مصالح مديرية المسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الفرع الإقليمي لمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بثنية الحد، مكتب الدراسات، إلى جانب نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي والمندوب المحلي لملحقة عمرونة، بخرجة ميدانية لمعاينة الأرضية المخصصة للمشروع وتحديد معالم هذه المنشأة الصحية الهامة.

ويُرتقب أن يُشكل هذا المشروع إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمنطقة، من خلال تخفيف الضغط على الهياكل الاستشفائية المجاورة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان بلدية ثنية الحد والبلديات المجاورة.