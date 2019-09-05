تيسمسيلت .. خريجو المدارس العليا للأساتذة يفتحون النار على سياسة تحرير وتوزيع المناصب

تظاهر صبيحة اليوم، ممثلون عن نخبة خريجي المدارس العليا من مختلف التخصصات، أمام مقر مديرية التربية بتيسيمسيلت.

وشهدت الحركة الإحتجاجية التي قام بها المثلون، إلتفاف من فئات أخرى منتسبة للقطاع.

وجاءت الوقفة وحملة الشعارات الإستنكارية المصاحبة لها، كرد فعل على تحرير 03 مناصب في الطور الثانوي لأساتذة المدارس العليا.

مع رفض نشر قوائم المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور والتّستر على لوائح ترتيب الخريجين، منهم حسبما جاء في بيان موجه لوزارة التربية، حرره المحتجون .

وألّح البيان، على وجوب إنزال لجنة للتحقيق في سياسة استغلال المناصب وتوزيعها بمناسبة تسجيل عدة تجاوزات.

إلى جانب ضرورة فرض احترام توصيات أسبقية خريجي المدارس العليا في برامج وعمليات التوظيف السنوية.