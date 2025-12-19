تيسمسيلت.. دروس توعوية بالمساجد للتحسيس بمخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون

في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح، شرعت مصالح الحماية المدنية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، في تجسيد المرحلة الثانية من البرنامج التحسيسي حول أخطار غاز أحادي أكسيد الكربون، وذلك من خلال تنظيم دروس توعوية بالمساجد.

وقد خصصت هذه الدروس، التي أُلقيت عقب صلاة الجمعة، للتحسيس بمخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، مع تقديم توجيهات وإرشادات عملية حول سبل الوقاية، وأهمية احترام قواعد السلامة في استعمال أجهزة التدفئة وتسخين المياه، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعًا في مثل هذه الحوادث.

وشملت العملية عددًا من مساجد الولاية، في خطوة تهدف إلى استغلال المنابر الدينية كفضاءات فعالة لنشر الوعي، وترسيخ ثقافة الوقاية لدى المواطنين، بما يساهم في الحد من الحوادث المميتة المرتبطة بسوء استعمال التجهيزات المنزلية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج وقائي متواصل تسعى من خلاله الحماية المدنية إلى تكثيف العمل الجواري، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، قصد الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أرواحهم.