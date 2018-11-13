تيسمسيلت.. دورة تكوينية للنقش على الخشب

افتتحت اليوم بدار الصناعة التقليدية لتيسمسيلت دورة تكوينية للنقش على الخشب لأزيد من 20 حرفي مبتدئ في مجال النجارة الفنية.

الدورة منظمة بمبادرة من غرفة الصناعة التقليدية والحرف في إطار المعرض الولائي الثالث للحرف التقليدية الفنية.

وتتضمن تقديم دروس نظرية وتطبيقية تتعلق بتقنيات النقش على الخشب وكيفية صنع التحف الخشبية الفنية.

حيث يشرف على تأطيرها مختص ومكون بذات الغرفة.

وتأتي هذه العملية التكوينية التي تدوم يومين بهدف توسيع نشاط النقش على الخشب وصناعة التحف الخشبية الفنية.

وتندرج هذه الدورة في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها غرفة الصناعة التقليدية والحرف خلال السنتين الأخيرتين.

الرامية للحفاظ على المهن المهددة بالزوال وكذا إدخال تجارب حرفية جديدة بالمنطقة ومنها النقش على الخشب.