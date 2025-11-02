تيسمسيلت.. زاوية سيدي علي الحاج الشادلية العدوية تحتفي بتخريج الدفعة الـ43 من حفظة القرآن ببرج بونعامة

موازاة مع الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ71 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، شهدت زاوية سيدي علي الحاج الشادلية العدوية ببلدية برج بونعامة، يوم أمس السبت، حفلَ تخرج الدفعة الـ43 من حفظة كتاب الله.

وضمَّ الحفل طلبة من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى 14 حافظاً قدموا من جمهورية بوركينافاسو، في صورة تعكس الامتداد الروحي والثقافي للزاوية داخل الوطن وخارجه.

وقد جرت فعاليات الحفل بحضور أبو عبد الله غلام الله، الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى. إلى جانب السلطات المحلية للدائرة، وسط جمع معتبر من المواطنين الذين واكبوا الحدث في أجواء يملؤها الإجلال والسكينة.

البرنامج شمل تلاوات قرآنية، تكريمات للحفاظ، إلى جانب كلمات أشادت بدور الزوايا في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. وتخريج أجيال حاملة لكتاب الله، مؤمنة برسالة الرحمة والعلم.

ويعَدُّ هذا الحدث السنوي محطة هامة في مسار الزاوية التي ظلت، عبر عقود، قلعة لتحفيظ القرآن ونشر العلم. ومركز إشعاع ديني وثقافي في المنطقة.