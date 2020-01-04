تيسمسيلت.. سرقة 85 رأس غنم خلال شهر في أنحاء متفرقة بإقليم الولاية !

أخبار الجزائر
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تيسمسيلت.. سرقة 85 رأس غنم خلال شهر في أنحاء متفرقة بإقليم الولاية !
بقلم محمد أغولايش

عرفت الولاية خلال 25 يوما الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق لنشاط المجموعات الإجرامية المختصة في سرقة المواشي.

وسجلت أكبر عملية سرقة  في منطقة شريفة بـ 34 رأسا سرقته مجموعة لصوص من موال قبيل 15 يوما، تليها عملية نفذت في دوار بومنقوش وعماري سطت فيها عصابة على 39 رأس ماشية.

وتعرض أحد الموالين أول أمس لسرقة 12 رأسا من القطيع، وقال متحدثا لـ “النهار أونلاين” أن إنفلات الوضع سيؤدي إلى عواقب ومآلات وخيمة،  داعيا مصالح الأمن إلى وضع خطة على محمل الجد لتقويض حرية المجموعات المهددة لنشاط الشعبة، ذلك أنه من الصعب مواجهة هذه العصابات بمفردهم.


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