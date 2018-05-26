تيسمسيلت.. “سلة إسعاد العائلات المعوزة في رمضان” لجمعية البسمة

أطلقت جمعية “البسمة” للأيتام لولاية تيسمسيلت اليوم السبت مبادرة تضامنية تحت شعار “سلة إسعاد العائلات المعوزة في رمضان”.

وتتضمن هذه المبادرة التي تدوم إلى غاية نهاية شهر رمضان المعظم.

عملية جمع تطوعية لمواد غذائية وملابس العيد ستوزع لفائدة الأسر المعوزة والأطفال الأيتام .

بمشاركة متعاملين اقتصاديين وأصحاب المحلات التجارية وفلاحين ومواطنين.

من خلال وضع سلال فارغة عند مداخل المحلات التجارية وكذا على مستوى المركز التجاري الكبير “فاميلي شوب” لتيسمسيلت.

كما سطرت ذات الجمعية برنامجا تضامنيا بمناسبة شهر رمضان يشمل توزيع وجبات غذائية محمولة للعائلات المعوزة.

وتنظيم زيارات تضامنية لفائدة المرضى بالمؤسسات العمومية الاستشفائية وإقامة أنشطة فنية وثقافية للأطفال الأيتام.