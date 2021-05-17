تيسمسيلت: سنة حبسا نافذا لأربعة أشخاص تورطوا في شجار بواسطة أسلحة بيضاء

تمكنت الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع من توقيف أربعة أشخاص تورطوا في المشاجرة بالطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن مكالمة هاتفية بخصوص حدوث مشاجرة في الطريق العام بين أربعة أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء.

وتنقلت قوات الشرطة لمكان وقوع الشجار، حيث تمكنت من ضبط أسلحة بيضاء “خنجرين” إستعملا في الشجار.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية لهم بمصلحة الإستعجالات الطبية تيسمسيلت تم تحويلهم إلى المصلحة لإتمام إجراءات التحقيق في القضية.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين الأربعة في القضية، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.

وأصدر وكيل الجمهورية في حقهم حكما يقضي بسنة حبسا نافذا مع الإيداع بالمؤسسة العقابية.