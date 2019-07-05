تيسمسيلت: شاب يقتل جاره طعنا بالسكين في حي حسان عبد القادر

وضعت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت صبيحة اليوم الجمعة فردين من عائلة واحدة رهن الحبس المؤقت تورطا في جريمة قتل.

تعود حيثيات الواقعة إلى دخول شاب يبلغ من العمر سنة مع غريمه العشريني وهو جاره وتربطهما صلة قرابة في عراك،

حيث وجّه له 3 طعنات باستعمال سكين نحو الإبط والصدر والذراع، ومع خسارة الضحية للكثير من الدماء في طريقه

إلى مركز للأمن، فقد وعيه وتم تحويله إلى مصلحة الإستعجالات الطبية، حيث لفظ آخر أنفساه دون أن تكشف جهة التحقيق

عن دوافع ارتكاب هذا الجرم، أين أصدر وكيل جمهورية بمحكمة تيسمسيلت، أمرا بالقبض على الجاني وأحد أفراد عائلته

له علاقة بالقضية ليمثلان أمامه هذا الأحد.