تيسمسيلت ..شاحنة نفطال تقتل “سلسبيل” عند عتبة منزلها وتصيب “مايا” بكسور

أودى حادث أليم وقع في حي غالم ظهر اليوم الثلاثاء بحياة طفلة ذات 05 سنوات تدعى “سلسبيل” من عائلة سلماني.

كانت مستأنسة مع رفيقاتها في حلقة على رصيف الشارع حينما فاجأتها شاحنة محملة بقارورات غاز بوتان وهي تسيرإلى الخلف نحوها.

واصيبت “مايا سلماني”من نفس العائلة صاحبة 08 سنوات بكسور تم نقلها رفقة اربعة اخريات تعرضن للصدمة إلى مصلحة الاستعجالات لإسعافهن.

وقال شهود عيان لـ “النهار أونلاين” ان الشاحنة التابعة لشركة نفطال كان سائقها يهمُّ للخروج من الحي بالعودة إلى الخلف.

في طريق ضيقة شديدة الانحدار بعد أن أنهى تموين نقطة بيع هناك.

غير انه لم يفلح في توجيه الشاحنة بعيدا عن تجمع الأطفال فور فقدانه التحكم.

ولم تتوقف الشاحنة “الملعونة” حتى أزهقت روح سلسبيل وحطمت واجهة أحد المنازل وقلوب أهالي الحي.