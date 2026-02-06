تيسمسيلت.. شباب يكتشفون سحر جبال الونشريس ويتسلقون أعلى قممها

في أجواء يملؤها حب الطبيعة وروح المغامرة، قام مجموعة من الشباب برحلة استكشافية إلى مرتفعات جبال الونشريس بولاية تيسمسيلت، في تجربة جمعت بين التحدي البدني ومتعة التأمل في جمال الطبيعة الجزائرية.

وتُعد جبال الونشريس (Ouarsenis) من أبرز السلاسل الجبلية في الأطلس التلي الغربي، حيث تتميز بغاباتها الكثيفة، وتضاريسها الوعرة، ومناظرها البانورامية الخلابة. وقد تمكّن الشباب من بلوغ أعلى قمة في السلسلة بارتفاع يقارب 1985 مترًا عن سطح البحر، إضافة إلى الوصول إلى قمة أخرى تقارب 1700 متر، في مسار تطلّب عزيمة وصبرًا وروح فريق عالية.

الرحلة لم تكن مجرد تسلّق جبال، بل كانت تجربة إنسانية وبيئية، عبّر خلالها المشاركون عن انبهارهم بجمال المنطقة ونقاء هوائها وهدوئها، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمنح طاقة إيجابية وتعيد ربط الإنسان بالطبيعة.

كما تبرز هذه الأنشطة أهمية السياحة الجبلية في الجزائر، ودورها في تشجيع الشباب على استكشاف ثرواتهم الطبيعية، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والاهتمام بالمواقع الطبيعية التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن.

وتبقى جبال الونشريس واحدة من الوجهات الطبيعية التي تستحق مزيدًا من التعريف والتثمين، لما تختزنه من جمال وتنوع بيئي يجعلها قبلة لعشاق المغامرة والهدوء في آن واحد.