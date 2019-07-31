تيسمسيلت..شل الطريق الوطني رقم 14 ردا على فرض حظر التجوال حول مقر الولاية

يشل، منذ صبيحة أمس إلى اليوم الأربعاء ،قاطنو الحي الصفيحي “حسان عبد القادر” الشريان البري لولاية تيسمسيلت على مستوى نقطة دوران “سيدي منصور” الطريق الوطني رقم 14 مع رفض الجهاز التنفيذي الشفاعة لتسريح عملية إعادة إسكانهم .

واصطدمت المئات من العائلات الغاضبة بعد نهاية آخر مهلة شهر جوان الفارط للإفراج عن اكبر “رَحّلة” يستفيد منها الحي برابع تسويف جديد آل إلى شهر سبتمبر،

وعمدت السلطات على غلق الشوارع المحيطة بمقر الولاية أسبوعا كاملا ب”المتاريس الحديدة” وحظر التجوال على التجار وشريحة واسعة من المواطنين اطلقوا على الإجراء ” دسّ الرأس في الرمل ” كناية على التهرب من تسيير الملف

في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة ومايستشعره المجتمع المحلي من خيبة أمل لعدم كفاءة الإدارة في حل معظم المطالب الاجتماعية ومقابلتها بتأجيج الفوضى ودحرجة كرة النار نحو الشارع وابتزاز المواطنين.

وقال ممثل عن المحتجين لـ “النهار أونلاين” أن القصد من شل الطريق هو دعوة السلطة العليا في البلاد إلى سماع أصواتهم المبحوحة وتعرية الاستهانة التي يتعرض لها السكان بعد فرض حالة طوارئ تسيء إلى جهاز الداخلية وتعليماتها وقوانين الجمهورية،

ومن جهة أخرى، دفع المحتجون بإطلاق شعارات لاذعة للمجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان وتمثيليات المجتمع المدني الأخرى،

التي ضعفت امكانيات اللجوء إليها بانتهائها سياسيا واجتماعيا ولم يبقي من أدوارها سوى ممارسة السياسية الميتة في شبكات الفضاء الافتراضي.

وقال المعتصمون، أنهم سيلجؤون إلى توسيع دائرة حملة الاحتجاجات وتغيير موقعها الجغرافي والزماني والاعتماد على سياسة الرد بالمثل بابقاء شطر من الطريق الوطني تحت سيطرتهم مع احترام حق استعماله للحالات الإنسانية والاستعجالات إلى غاية الإفراج عن “الرّحلة”.