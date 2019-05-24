تيسمسيلت : صالح العفاني يتفاعل مع فيديو “الراقصة والوالي” ويصفه بالموروث الثقافي المحلي المقدس

خرجت خلية الاعلام والاتصال لديوان ولاية تيسمسيلت بعد الاستهجان الكبير الذي أحدثه فيديو شاركه مستخدمو منصة ” فيسبوك ” في محاولة لإنقاذ الموقف وشرح الظروف المكانية والزمانية للفيديو.

وصبت الخلية بلسان صالح العفاني الزيت على النار في إشارتها أن الحدث يعود إلى احتفالية راس السنة الأمازيغية لهذا العام.

وأن الأمر يتعلق بترقية الموروث الثقافي “المحلي” حيث أن هذه المعلومة جعلت المعلقين على نص الرد يتنافسون في وصفه بأنه مجرد تغطية للشمس بـ “الغربال”.

فالشارع المحافظ لأبناء المنطقة لم يعرف حلقات مفتوحة كالتي بثها الفيديو من قبل.

وما زاد من الحيرة الشعبية هو اعتبار الخلية الأمر مقدسا عند الجزائيين والسعي بهذه العبارات إلى إلصاق محتوى “الحلقة” بتقاليد أبناء الونشريس عنوة دون تفويض منهم.