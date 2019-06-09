تيسمسيلت.. صالح العفاني يستدعي “محمد تباق” ويضبط بوصلته المفقودة طيلة 30 عاما !

استقبل اليوم الأحد والي ولاية تيسمسيلت ” صالح العفاني ” بمقر الديوان محور حديث الشارع “محمد تباق” صاحب أشهر قضية محلية منذ حراك 22 فيفري.

وكان موضوع اللقاء إنهاء ثلاثة عقود من التشرد شاركها مع والده قبل أن يفارق الحياة هذا رمضان في ظروف مأساوية حركت المشاعر وأغضبت النفوس ودفعت من يعرف الرجل ومن لا يعرفه إلى الوقوف خلف عريضة شعبية تعد الأولى من حيث الشكل والمضمون.

وغمرت “محمد تباق” فرحة من يحرق البخور بإفراط مع صدح صالح العفاني لأمر يقضي بتسخير سكن عمومي كان لوقت طويل أكثر الأحلام فشلا يلجه نهاية هذا الاسبوع بمجرد انهاء إجراءات طُلبت منه.

وكان لسكان البلدية فضل واسع في إخراج قضيته إلى النور من خلال تجند الشباب في جمع التوقيعات والسير على الأقدام بين الأحياء طلبا لنصرة القضية.