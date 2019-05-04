تيسمسيلت .. طلبة أحمد بن يحي الونشريسي يهددون بتشميع مديرية ديوان الخدمات الجامعية !

مع فقدان الطلبة المقيمين لأعصابهم يُترقب بحر شهر ماي التخلي عن خطاب البيانات الاستنكارية للأوضاع المتعفنة داخل اقامات ديوان الخدمات الجامعية بتيسمسيلت.

والتوجه نحو تجميد الحياة في مديريتها كمحطة اضطرارية حتمتها الفوضى وعشوائية التسيير.

توضح صور مسربة من اروقة احدى الاقامات محاكاةً لواقع شديد الازدراء اصاب منظومة الايواء كثيرا.

ما فسره الطلبة كفرض جائر لحياة الشارع على معيشتهم في مراقدها ومطاعمها وانشطتها المغيبة وفي انتهاج سياسية النيل من كل ما من شأنه حفظ كرامتهم.

وكان مكتب تجمع الطلبة الجزائريين الاحرار بتاريخ 14 04 2019 اصدر بيانا معاديا للإساءة التي ينتفض منها طلبة اقامة 2000 سرير و 500 سرير إناث واقامة 1000 سرير ذكور من تأخر التكفل بتوفير المناوبة الليلية للعيادات الطبية.

ورداءة خدمة الاطعام وغياب النظافة وتدخلات مصالح الامن في تسيير النزاعات إلى تهكمهم على نقل الوجبات عبر تسخير سيارة اسعاف حسب ما جاء في البيان.

وأتبع ببيان جماعي لثلاث منظمات بتاريخ 23 04 2019 لم يخرج عن الموضوع القار لهذه الأوضاع.

مع إشارتهم أن التأخر في التكفل بالمطالب بجدية هو آخر تصدع قد يؤدي إلى اعلان احتجاجات لرد الاعتبار.