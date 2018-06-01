تيسمسيلت.. عروض بهلوانية للأطفال في يومهم العالمي

نالت العروض البهلوانية سهرة أمس بالمركز التجاري “سمايل شوب” في تيسمسيلت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة إعجاب الأطفال.

وقد استمتع الأطفال بأجمل العروض السحرية والبهلوانية والترفيهية التي قدمها مجموعة من الفنانين.

أمثال الفكاهي سليم “ألك” والساحر عماد شراير إضافة إلى مهرجين من ولاية تيسمسيلت.

وتم خلال هذا الحفل المنظم بمبادرة من المركز التجاري “سمايل شوب” لعاصمة الولاية.

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح يونيو تقديم عروض فلكلورية من قبل فرق محلية.

وبادر نفس المركز التجاري وبالتعاون مع جمعية “بسمة” للأيتام لتيسمسيلت بتنظيم عملية ختان استهدفت 24 طفلا معوزا ويتيما.