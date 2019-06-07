تيسمسيلت : عريضة شعبية يحتويها الحراك لمساندة قضية ” محمد تباق “

رفعت اليوم مختلف الفئات العمرية المشارِكة في مسيرة جمعة السابع جوان شعارات إلى جانب المطالب الوطنية للحراك تنادي بإنصاف الشاب “محمد تباق” وتتعاطف مع قضيته.

كان حي قليز السّبع احتضن قبل يومين من عيد الفطر عزاء والده المتوفى في ظروف مأساوية دون مأوى دفع سكان وتجار الحي وشباب من مدينة تيسمسيلت .

إلى الالتفاف حول الابن “محمد” صاحب الـ 50 خريفا وتقرر إطلاق عريضة شعبية موجهة لهرم السلطة وممثلي الجهاز التنفيذي بالولاية والدائرة.

وكذا وكيل جمهورية نيابة المجلس القضائي يصر مضمونها على وضع حد لحالته اللاإنسانية بتسخير سكن لائق له حتى لا يواجه نفس مصير والده.

وقال المنظمون لحملة المساندة أن ملف “محمد تباق” الذي لم يعالج منذ سنة 2005 تاريخ ايداعه أمام مصالح الدائرة هو قضية رأي عام لاتقف عند تعريض مواطن للخطر بجر المسؤولين له للانتحار كما فعل قبل سنة، إنما تمثل فرصة لنصرة القضايا العادلة .

وسبق خروج القضية إلى الشارع بث تلفزيون النهار قصة “محمد تباق” على جمهور الراي العام بعد أن سُدت في وجهه جميع الأبواب المطروقة.