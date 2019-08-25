تيسمسيلت …”عصابة” تعطل جني محاصيل القمح وتهدد بحرقه وإتلافه

يبدو، أنّ الفرقة الإجرامية المختصة في سرقة المواشي، قد اختارت اضافة نشاط جديد إلى قائمة هواياتها اللصوصية، بمناسبة موسم الحصاد.

حتى وصل الأمر إلى خروج أفرادها علنا والسطو على أكياس الحبوب المجمعة قبل رفعها، وهو ماتعرض له عدد من فلاحي دوار الزاوية بدائرة عماري.

قالوا أن جهات ذات سلطة تتواطؤ مع أطراف لتقسيم الثروة بتعليق عمليات الحصاد وترتيب ذرائع لتوقيف

النشاط الفلاحي والاستيلاء على الأراضي بغير وجه حق.

وقال “شايب محمد”، أحد ضحايا الاستنزاف أن 21 هكتارا من الحبوب حُبست ولم يعد بإمكانه حصاد زهاء 800 قنطارا من غلتها.

بسبب تهديدات مجهولين لعائلته بالقتل وحرق المزرعة حال تجرأ على جني المحصول، ولم يسلم المتحدث من

دسائس الإحتيال المراد بها منعه من استغلال منتوج أرضه الذي بعثرته الرياح وهو يقلب كفيه على ما أنفق فيها.

ويطالب الفلاحون من النيابة العامة للمجلس القضائي التحقيق في مصدر المضايقات، التي عصّبت اعينهم

وأقحمتهم في مواجهة خاسرة مع سماسرة يستغلون سكوت التنظيمات المهنية عن الجريمة، ويعملون بشراسة

على تنفيذ مخطط للعبث بمستقبل الفلاحة في المنطقة.