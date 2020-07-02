تيسمسيلت: غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي عبر إقليم الولاية

قرر والي ولاية تيسمسيلت زكريفة محفوظ اليوم الخميس الغلق التام للأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي عبر إقليم الولاية.

ووفق بيان مصالح الولاية هذا القرار وجاء لما تم تسجيله على صعيد اسواق الماشية من عدم احترام للتدابير الوقائية لمنع انتشار الداء.

كما تقرر الغلق المؤقث للفضاءات للنشاطات المستقطبة لأسواق الماشية والسيارات والخردوات والتظاهرات التجارية عبر إقليم الولاية.

واضاف بيان ذات الولاية غلق وتشميع المحلات التجارية المخالفة لتدابير الحجر الصحي.

وأشار البيان مصالح الولاية ان هذا القرار يدخل في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وكذا للحفاظ على صحة المواطن.