تيسمسيلت: فيديو “الرّاقصة والوالي”.. يثير سخط الصائمين

تداول نشطاء ” فيس بوك ” على نطاق واسع مقطع فيديو هاوي من 34 ثانية لحلقة دفّ ومزمار جَمعت حفّنة من الإطارات حولها.

وفازت امرأة على رأسِها عقدةُ شعرٍ ببطولة المشهد وهي تقدم عرضاً راقصاً لجمهور في وضعية الثلاجة أثاره “الجّدب”.

وقفز به فوق حاجز الفن المحافظ نحو فن الخط الأحمر المعهود على أبناء منطقة الونشريس إنكاره للخصوصية الثقافة والاجتماعية.

المهذبة عندهم مثلما ألح المشاركون للفيديو على أن هذا النوع من الحلقات غريب المضمون والشكل وشائن في المُقدس الديني. المستهجِن للاختلاط وتشجيع أي إنباتٍ ثقافي مُخجل.

وما ألقى بكرة النّار على الصّف الأول من “الكرنفال” هو مظهر الفرجة المتجلي في أعين ممثلي السلطة يتقدمهم والي تيسمسيلت.

متوشحا “برنوسا” ونائب برلماني عن جبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد لايحصى من الشخصيات المحلية.

لم يتمكن أي نفر منهم كظم عاطفة الإعجاب بالتجربة الجريئة جرأتهم في كسر “تابو الأحداث غير المتوقة” أمام عدسة المصور.

وقد رأى الكثير من المعلقين على المحتوى أن تعكير الصورة العامة للمجتمع شديد الأثر على صناعة هواجس سياسية جديدة.

من باب الإشارة أن القوانين تحرم أي انفلات يلقى سخطا لدى الراي العام ويضعف من مستوى الحوافز الضامنة لثقة القاعدة الشعبية.

في صغار رجال الحكم حتى لا تصب معاناة التهميش التي ينخرط في واقعها الأفراد والجماعات فوق الدرجةِ المتقلصة للرضا.

على مخططات البناء والتنمية الغائبة محليا، ومقابل مايكرسه التفاعل الناتج عن العناية بفضاءات الترفيه من إضعاف لفاعلية

مجمل القضايا التي تستدعي دورا وخطابا وفلكلورا محترما.