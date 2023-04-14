تيسمسيلت: قتيلان و10 جرحى إثر انقلاب سيارة نفعية

تسبب حادث إنقلاب سيارة نفعية بولاية تيسمسيلت في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 01 سا و 46 دقيقة. مدعمة بوحدة القطاع و كذا وحدة الثانوية لدائرة خميستي على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين سيدي منصور و خميستي. على إثر حادث مرور مميت تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية من نوع Toyota Hilux

حيث خلف الحادث وفاة شخصين طفلين الأول ذكر يبلغ من العمر 16 سنة توفي في عين المكان. و الثاني أنثى عمرها 6 سنوات توفيت بمصلحة الاستعجالات بالإضافة كذلك إلى إصابة 10 أشخاص، بإصابات متفاوتة الخطورة. تتراوح اعمارهم بين 13 سنة و 25 سنة تم تحويلهم الى مصلحة الإستعجالات تيسمسيلت.